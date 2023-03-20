Bizim TOGG'un başına gelenler

20 Mart 2023 Pazartesi

TOGG daha yollara çıkmadan mahkemelere çıktı.



TOGG, Fransız mahkemelerinde hakkını aradı, kaybetti.



2019 yılının başlarında Fransa’da yaşayan Muhittin Şahin isimli tekstilci bir marka kuruyor. Markanın adını da TOGG yapıyor.



TOGG markasının marka, patent tescil belgesini almak için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü OMPI’ye ve Fransa’da da marka, patent tescil kurumu olan INPI’ye başvuruyor.



TOGG markası için Fransa INPI ilk başta geçici kullanım izni veriyor. Marka 6 ay askıda kalıyor. 6 ayın sonunda da markaya kimse itiraz etmeyince TOGG markası Muhittin Şahin adına tescilleniyor.



2019 yılında TOGG markası Fransa’da faaliyet göstermeye başlıyor.



3 - 18 ve 25 no'lu maddelerden TOGG markası Fransa’da tescil alıyor. Buna göre Fransa’da TOGG markası, 3. maddede tekstil ürünleri, 18. maddede deri ürünleri, 25. madde için de çanta ve aksesuar üretmek için tescil belgesine kavuşuyor.



O tarihlerde ortada ne yerli otomobil var ne de TOGG.



Muhittin Şahin, Türkiye’de tekstil ürünleri yaptırıp Fransa’da toptan olarak satmaya başlıyor. O zamana kadar TOGG markası altında hiçbir ürün üretilmiyor.



Kısa bir süre sonra otomobil markamız TOGG doğuyor ve görücüye çıkıyor.



Bunu üzerine Muhittin Şahin, “Madem TOGG tescilli markam, bu marka adıyla ürün satayım” diyor.



Bir de internetten üzerinden toggstore.fr adresinden satış yapmaya da başlıyor.



Muhittin Şahin, TOGG markası için ünlülerle de çalışmaya başlıyor. İlk olarak ünlü manken Adriana Lima ile anlaşma yapıp TOGG logolu ürünleri ilk olarak onun üzerinde tanıtıyor.

(Adriana Lima)



TOGG markasıyla üretim yaparken de korkmuyor değil. Sonuçta Türk olduğu için TOGG’a zarar vermek istemiyor. Fransız avukatlarına danışıyor.

Avukatlarından da onay alınca TOGG markalı ürünleri perakende olarak satmaya başlıyor.



Türkiye’nin otomobil markası TOGG, Fransa’da da duyuluyor ve birçok kişini ilgisini çekiyor.



Birkaç Fransız yatırımcı Muhittin Şahin’e ulaşıyor ve kendilerine TOGG markasını satmalarını söylüyorlar.



TOGG markasını almak için 3 milyon 300 bin dolar teklifte bulunuyorlar.



Muhittin Şahin, markayı satmak istemiyor. Ülkesinde TOGG markasıyla üretilecek otomobile zararının dokunmasını istemiyor.



Bu arada TOGG grubu da marka olarak bütün dünyada tescil başvurusunda bulunuyor.



TOGG markası olarak bütün dünyada tescil alırken bir tek Fransa ve Avrupa ülkelerinde tescili 3 - 18 - 25 maddelerinde onaylanmıyor ve marka tescili alamıyor.



TOGG avukatları itirazda bulunup mahkemeye başvuruyorlar. İtirazları inceleniyor ve mahkeme tarafından reddediliyor. Mahkeme "Ancak bu kişiyle anlaşma yoluna giderseniz markanızı tescil edebiliriz" diyor.



Mahkemeden red cevabı alan TOGG yöneticileri bu sefer Muhittin Şahin ile irtibata geçmeye karar veriyorlar.



Muhittin Şahin ile görüşünce onlar da görüyorlar ki Şahin tekstilci ve tekstil ürünleri üretiyor.



Muhittin Şahin, TOGG’a bir zararının dokunmamasını istiyor. Sadece TOGG yetkililerinden istediği, TOGG markalı tekstil ve aksesuarları kendi üretip, satmak.





(Muhittin Şahin)



Biliyorsunuz otomobil markaları artık sadece araba satmıyorlar. Ürün gamlarında tekstil ürünleri, çanta, cüzdan, anahtarlık, gözlük, saat gibi birçok ürünü araç satış noktalarında sattığını görebilirsiniz.



Aksesuar ürünleri üretip satan araba şirketlerinin başında Ferrari, Porsche, Land Rover, Jaguar, Mercedes, BMW, Mini Cooper geliyor.



Kendisine şans getirdiği düşündüğü TOGG markasını bu yüzden kimseye satmak istemeyen Muhittin Şahin’in bu ay TOGG yetkilileriyle görüşmesi var. Bakalım nasıl sonuçlanacak, bekleyip göreceğiz.