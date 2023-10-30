Bu yıl 50’ye yakın şirket halka arz edildi, 80 şirket onay bekliyor: İşte onayı bekleyen şirketler...

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:47

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:47

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

Borsadaki yatırımcıysa halka arzlara büyük ilgi duyuyor. Halka arz edilen hisseler kısa sürede büyük getiri sağlıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre 2023’te 47 şirket halka arz edildi. Bunların 25’i hazirandan sonra halka arz edildi. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğüyse 59,8 milyar lira.

80 şirketse SPK’dan onay bekliyor. Onay bekleyen şirketler arasında n11, Rönesans Enerji, Tavuk Dünyası, Kızılay İçecek, Golda Gıda, ve Penti gibi markalar da bulunuyor.