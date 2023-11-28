BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) bugünkü 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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