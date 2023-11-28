BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) bugünkü 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 07:57
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.


BUDO sefer iptali

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