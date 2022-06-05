Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

05 Haziran 2022 Pazar, 15:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında açıklamalarda bulundu.

Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik sarf ettiği 'sürtük ve çürük' kelimelerine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Biz bunlarla mücadele ederken bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 'müjde' diyerek 3600 ek gösterge konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, yarınki Kabine toplantısının ardından ayrıntıları paylaşacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

“Ülkemizde maalesef şahsım, AK Parti, kadrolarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar belki her dönem vardı ama hiçbir zaman bu kadar hırslı ve cüretkar değillerdi. Biz bunlarla mücadele ederken bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Bu fakir kendimi bildi bileli böyle. Değişmedik. Değişmeyeceğiz"

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir ki; kim bu kardeşinize saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyor demektir. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na saldıranlar aslında büyük ve güçül Türkiye idealimiz ve Türkiye'nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar. İşte CHP'nin başındaki zat da, altına gizlenenler de birer kukladır. Ama biz asıl savaşı onların ağababalarına karşı veriyoruz.

'HAYAT PAHALILIĞI' MESAJI

Dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik dünyada çok ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Türkiye bu anlamda hamdolsun bir eksiklik çekmedi. Fiyatlardaki dalgalanmalar üretim eksiğinden değil, bir kısmı fırsatçılıktan kaynaklanıyor.

İnsanlarımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla hafife almıyoruz. Hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Önümüzde konuttan otomobile uzanan bir liste var. TÜİK'in mayıs verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir. Petrol fiyatlarının 2-3 katına, doğalgaz fiyatlarının 7-8 katına, kömür fiyatlarının 10 katına yükselmesinin müsebbibi biz olmadığız gibi, bu ürünleri dışarıdan alan herkes aynı durumdadır. Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz.

ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI

Şimdi üreticilerimize emeklerinin karşılığını vereceğine inandığım Toprak Mahsullerinin yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım ve bin TL prim olmak üzere 7 bin 50 TL ödeme yapacaktır.

Arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 TL alım ve 500 TL prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin TL olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak. Farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Mazot, gübre ve sertifikalı tohum ödemeleri de devam edecektir. Bereketi Allah'tan diyerek yeni hasat dönemi ve alım fiyatlarının çiftçimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"ÇİFTÇİYE VE MEMURA MÜJDE" DİYEREK DUYURDU

Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum.

Yeni hasat dönemine girdiğimiz bu günlerde mahsulün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum.

TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır.

Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.