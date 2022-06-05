3600 Ek göstergede son durum
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında çıkan satır başlıkları şu şekilde:
"Yeni hasat dönemine girdiğimiz bu günlerde mahsulün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum.
TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır.
Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum"
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