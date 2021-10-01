Buğday fiyatları üç haftanın zirvesinde
Buğday fiyatları, ABD Tarım Bakanlığı'nın stoklara ilişkin açıklamasının ardından üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.
ABD buğday vadeli kontratları, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) stokların 2007'den bu yana en düşük seviyesinde olduğunu açıklamasının ardından yaklaşık üç haftanın zirvesine yükseldi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 2.1 artıda kapandıktan sonra sonra bugün yüzde 0.5 artışla 7.29 dolar/bushel, yani 267.9 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.
Buğday vadeli kontratları dün 7.32 dolar/bushel, yani 269.0 dolar/ton seviyesini görmüştü.
Buğday fiyatları art arda üçüncü haftalık kazanımı kaydetmeye hazırlanıyor.
MISIR FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE
Mısır önceki hafta sınırlı değişim göstererek kapandıktan sonra bu hafta yüzde 1'den fazla artıda bulunuyor.
Soya fasulyesi haftalık bazda yüzde 2.5 ile 20 Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.
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