Buğday fiyatları yükseldi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontrat fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yarattığı arz endişesi ile yükseldi.

Reuters
27 Ekim 2022 Perşembe, 15:48
Buğday fiyatları yükseldi
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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz arzına dair endişeler ile arttı.

Soya fasulyesi fiyatları da Arjantin'in bazı bölgelerinde kuru hava koşulları görüleceği beklentisiyle yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,4 yükselerek 8,43 dolar/bushel, yani 309,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0,5 artışla 13,99 dolar/bushel yani 514 dolar/ton seviyesine tırmandı.

Mısır 6,85 dolar/bushel yani 269,7 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.


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