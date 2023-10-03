Buğday fiyatlarında düşüş

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:27

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları üç yılın dip seviyesinde.



Ancak Arjantin ve Avustralya'da hasadın zayıf olacağı yönünde beklentiler kayıpları sınırladı.

Mısır ve soya fasulyesi geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları Cuma günü 5.40 dolar/bushel ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.3 azalarak 5.63 dolar/bushel, yani 206.9 dolar/ton seviyesine geriledi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Cuma günü ABD'de üretime ilişkin tahmini beklenmedik şekilde 1.734 milyar busheldan 1.812 milyar bushela yükseltmişti.

Mısır yüzde 0.6 gerileyerek 4.85 dolar/bushel yani 190.9 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0.5 gerileyerek 12.70 dolar/bushel yani 466.6 dolar/ton seviyesine geriledi.