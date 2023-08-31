Karabuğday (greçka) nedir? Karabuğday pilavı tarifi…

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:56

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:56

Adı her ne kadar buğday çağrışımı yapsa da karabuğday aslında kuzukulağıgiller familyasından geniş yapraklı bir bitkidir ve tahıl benzeri tüketilebilen tohumları için yetiştirilir. Karabuğday, yüksek düzeyde çoklu doymamış esansiyel yağ asitleri, yüksek düzeyde mineral ve vitaminler, diyet lifi, dirençli nişasta, antioksidan bileşikler ve yüksek besin değeri olan protein içerir. Hem buğday alerjilerinde hem de glutensiz diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir.

KARABUĞDAY NASIL TÜKETİLİR?

Haşlayarak çorba ve sulu yemeklere ilave edebilirsiniz.



Pirinç pilavının içine ekleyebileceğiniz gibi tek başına karabuğday pilavı da yapabilirsiniz.



Dolma ve sarma çeşitleri için iç harç yapımında kullanabilirsiniz.



Marul, soğan ve dereotu gibi malzemelerle birlikte karabuğday salatası yapabilirsiniz.



Yoğurdun içine ekleyerek besleyici ara öğün tarifleri deneyebileceğiniz gibi çeşitli malzemelerin yardımıyla mezeler çeşitleri de hazırlayabilirsiniz.



Sebze ve et yemeklerine taneleriyle veya blender’dan geçirilmiş haliyle ekleyebilirsiniz.



Su veya süt ile haşlayarak lapa şeklinde kahvaltılarda veya ara öğünlerde tüketebilirsiniz.



Karabuğday unu ile pek çok tatlı ve tuzlu hamur işi tarifi hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda ekmek ve makarna yapımında ana veya yardımcı malzeme olarak da kullanabilirsiniz.

KARABUĞDAY (GREÇKA) PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı karabuğday

1 adet soğan

1 adet kapya biber

2 yemek kaşığı tereyağ

1 temek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2.5 su bardağı sıcak su ya da et-tavuk suyu



Yapılışı



Öncelikle tereyağı ve zeytinyağı pilav tenceresinde kızdırıp yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Küçük doğranmış kapya biberi ilave edin. Karabuğdayı iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyip, soğan ve kapya biberle birlikte 1-2 dakika kavurun. Sıcak suyu ya da tercihinize göre et-tavuk suyunu ekleyin. Tuzu, kuru naneyi, kırmızı pul biberi de ekleyip bir iki kez karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp ocağı en kısık duruma getirerek pilav suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra ocağı kapatıp kapakla tencere arasına kağıt havlu koyun. Yaklaşık 1 saat kadar demlenmesini bekleyin. Sonrasında iyice karıştırarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



