Bülent Arınç’tan ekonomi yorumu: 'Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti'
Manisa’da AKP’li Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Spil Şifalı Otlar Festivali’ne katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yaşanan ekonomik sıkıntıya ve gıda kuyruklarına değinerek, “Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bugünümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti" dedi.
Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa’da ilk kez Spil Şifalı Otlar Festivali düzenlendi. İlk kez gerçekleştirilen festivale eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye başkan yardımcıları da katıldı.
“EVLİYA ÇELEBİ KAHRINDAN ÖLÜRDÜ”
Festivalde konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, şifalı otların tanıtıldığı festivalin şifa şehri olan Manisa için geç kalınmış bir etkinlik olduğunu dile getirdi.
Kurulan kürsünün arkasında ellerinde dövizlerle bekleyen çocukları yerine oturttuktan sonra konuşmasına başlayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise şunları söyledi:
“Ben 23 Nisan’dan bilirim. Bizi götürürlerdi sabahtan, 6 saat beklerdik birileri geçsin de biz de geçelim diye. Dr. Muzaffer Yurttaş arkadaşımız çok güzel anlattı. Anlatacak hiçbir şey bırakmadı. Dağlarından yağlar, ovalarından ballar dedi galiba. İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların, balların fiyatlarına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız. Manisa’mızın tarihi, geçmişi çok güçlüdür, büyüktür. Ne mutlu Manisalıyım diyebilene, ne mutlu hayatını Manisa’da sürdürebilen bütün dostlarımıza, kardeşlerimize. Müstesna bir yerdeyiz bunun kıymetini bileceğiz.”
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