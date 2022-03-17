Bülent Arınç doğruladı: AKP'den eski vekillere davet

17 Mart 2022 Perşembe, 14:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li bazı eski vekillerle pazartesi günü bir araya geliyor.

Odatv'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kendisine davet geldiğini kaydederek "Evet davet geldi... Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etme sürecine ilişkin Bülent Arınç, "O çok oldu ondan sonra da görüştük. O işler ayrı böyle bir davet olunca gitmemek olmaz" ifadelerini kullandı.

Partisine yönelik zaman zaman eleştirileri ile konuşulan Bülent Arınç eleştirileri olup olmadığına dair sorusuna ise "Olursa olur olmazsa olmaz. Bunlar bizim kendi iç dünyamızdaki işler. Biz değişmeyeceğimize göre.... Yeri zamanı geldiğinde her şeyi konuşuruz ama usulüne göre. Önemli olan pazartesi davet var inşallah gideceğiz" diye yanıt verdi.

ÇÖMEZ: GELSE DE KATILMAM

Davetten eski vekil arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu kaydeden bir dönem Erdoğan'ın da doktorluğunu yapan AKP eski Milletvekili Turhan Çömez, yaptığı açıklamada kendisine ise davet gelmediğini kaydetti.

Teklif gelse de davete katılmayacağını belirten Turhan Çömez "Ben katılmam, AKP ile işim yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin kulis bilgisine göre Erdoğan’ın “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dedi ve harekete geçti.

İddiayı doğrulayan Turhan Çömez sosyal medya hesabından "Tüm eski AKP’li vekiller tek tek aranıyor, 21 Martta Külliye’de verilecek yemeğe davet ediliyor. PCR testi yaptırmayalar katılamayacak. Kendilerine, kutlu bir davanın mensuplarıyız, birlik içinde olmalıyız, sakın başka partilere gitmeyin. Denecek" ifadelerini kullandı.