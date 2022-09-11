Bulgarlar, okul alışverişini de Edirne'den yapıyor: 'Çanta, klasör, kalem, hepsini veriyoruz'

11 Eylül 2022 Pazar, 10:55

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı.

Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi.

Edirne'deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor.

"BULGARİSTAN'IN DA GELİYOR OLMASI BİZLERİ DE RAHATLATIYOR"

Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Edirne'de herkese, hatta Trakya'ya bile çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Normal vatandaş ne alıyorsa Edirne'den, Trakya'dan götürüyorlar. Biz de kırtasiye ve ambalaj ürünleri sattığımız için onları alıyorlar. Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz. Türk müşterilerimiz de tabii ki var ama Bulgaristan'ın da geliyor olması bizleri de rahatlatıyor. Epey müşteri var, Bulgar'dan da gelen çok" dedi.

"ÖZELLİKLE TÜKENMEZ KALEM ÇOK YAYGIN"

Kırtasiyeci Ahmet Murat Aladağ ise, "Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz var. Bizden kırtasiye ihtiyacını karşılıyorlar. Eksiklerini alıyorlar. Bayağı bir alışverişleri var. Genel ihtiyaçlarının çoğunu alıyorlar. Ekseri defter satıyoruz, diğer sarf malzemeler, kalem, tükenmez kalem. Özellikle onlarda tükenmez kalem çok yaygın. Silinebilir tükenmez kalem ve normal tükenmez kalemlerden fazlasıyla satıyoruz. Daha uygun geliyor kendi ülkelerine göre" diye konuştu.

"OKUL SEZONU YAKLAŞTIĞI İÇİN GELİYORLAR"

Kırtasiyeci Tamer Dillek de ürün fiyatlarının Bulgaristan'dan gelenlere döviz kuru nedeniyle cazip geldiğini söyledi.

Dillek, "Geliyorlar, bazı istedikleri malzemeler oluyor. Buradaki malzemeler daha hoşlarına gidiyor. Fiyatlar da döviz kurlarına uygun olduğunu için cazip geliyor. Onlara da satışımız oluyor. Defter, kalem, kalemtıraş, bildiğimiz kırtasiye malzemelerini alıyorlar. Hesaplarına bakıyorlar, uygunsa alıyor. Uygun geldiği için de alışveriş yapıyorlar. Son dönemde arttı. Giriş kimlikle olduğu, onların da okul sezonu yaklaştığı için geliyorlar, alışverişlerini yapıp gidiyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Esnafa bu zaman da iyi yansıyor. Çünkü alışveriş oluyor, hareket oluyor. Yerli müşterilerimiz de var, onlar da geliyor. Hepsi bir anda yansıyor" diye konuştu.