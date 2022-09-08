Edirne Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:03

Edirne Sarayiçi bölgesinde Trakya Üniversitesi tarafından sürdürülen Edirne Sarayı kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ağırlık verildiği Cihannüma Kasrı çevresinde açılan alanda bu sabah saatlerinde, ekipler patlamamış top mermisine rastladı.

Kazıyı durduran ekipler, durumu polise haber verdi. Bomba imha ekiplerinin geldiği bölge, güvenlik şeridine alındı. Ekipler, incelemelerin ardından top mermisini imha etmek üzere bölgeden götürdü.

'BOMBA UZMANLARI GELEREK ALANDAN UZAKLAŞTIRDI'



Edirne Sarayı Kazı Başkanı, Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, top mermisinin Balkan Savaşı döneminden kalmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Kazı çalışmalarımız sırasında Balkan harbinden kaldığını düşündüğümüz henüz patlamamış bir top mermisi ile karşılaştık. Güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik ve bomba uzmanları gelerek alandan alıp uzaklaştırdılar. Biz de çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

'20-30 SANTİMLİK BÖLGEDEN ÇIKTI'



Balkan harbi döneminde Cihannüma Kasrı bölgesinin cephanelik olarak kullanıldığını hatırlatan Kurtişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Balkan harbi döneminde, Rus harbinden sonra Edirne'de Cihannüma Kasrı cephanelik olarak kullanılmıştı. Cephanelik bir dönem patlatıldığı için belki o sırada binadan uzaklaşıp toprağa saplanmış olabilir veya yine cephanelik olarak kullanıldığı dönemde alana düşüp toprak altında da kalmış olabilir, net bir bilgiye sahip değiliz. Yaklaşık 20-30 santimetrelik kazının olduğu yerde hemen çıktı, yüzeye yakın bir yerdeydi. Hava şartları müsait olursa kasım ayının sonuna kadar kazı çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyoruz''