Edirne'de indirim izdihamı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:44

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kırtasiye, züccaciye, tekstil ve mutfak ürünlerinin satıldığı mağazada, 22. yıla özel tüm ürünlerde yüzde 50’nin üzerinde indirim uygulandı.

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. İndirim haberini alan vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Müşteriler mağazada birbiriyle yarışırken izdiham yaşanmasına neden oldu. Mağazaya girmek isteyenler tek tek içeriye alındı. Yoğunluğu gören vatandaşlar, ‘Uzunköprü’de böyle bir şey görmedik, duyduğumuz gibi geldik” dedi.

Mağaza çalışanları ise paketlemeye yetişemedi. Mağazadaki indirimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.



