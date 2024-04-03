Bunları yapmadan yola çıkmayın! LastikPark'tan bayram öncesi güvenli seyahat önerisi

LastikPark, Ramazan Bayramı öncesi yolculuk yapmaya hazırlanan sürücüler için güvenli seyahat önerilerini sıraladı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:19
Bunları yapmadan yola çıkmayın! LastikPark'tan bayram öncesi güvenli seyahat önerisi
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LastikPark, bayram tatili öncesi güvenli yolculuk için sürücülere uyarılarda bulundu.

LastikPark'tan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi yolculuk yapmaya hazırlanan sürücüler için güvenli seyahat önerileri paylaşıldı.

LastikPark'ın paylaştığı seyahat önerileri şu şekilde sıralandı:

"Sürücüler, yolculuk öncesinde aracınızın periyodik bakımını aksatmamalı, motor soğutma sıvısı, motor yağı ve cam suyu kontrol seviyelerinin doğru olduğundan emin olmalı. Araç bakımının yanı sıra güvenli bir yolculuk için hayati önem taşıyan lastiklerinizin mevsime olan uygunluğunu, basıncını, ebadını, hasar durumunu ve diş derinliğini mutlaka kontrol ettirmeli.

Hava sıcaklıklarının giderek arttığı bu dönemde kış lastiklerinizi değiştirmeli ve yaz lastiklerine geçiş yapılmalı. Yolculuk öncesi lastik basıncı, yüklü duruma getirilmeli, seyahat şartlarına göre düzenlenmeli.

Sürücüler, yolculuk öncesi yol tutuş, frenleme ve yol güvenliği için lastiklerinizin diş derinliği kontrolünü aksatmamalı, 1,6 milimetreye indiğinde lastiklerinizi kullanmayı bırakmamalı. Sürüş öncesi lastik hasar kontrolü ile lastiğin sadece görünen yüzeyi değil, görünmeyen yüzeyi de kontrol edilmeli. Seyahat öncesinde ön takıma yapılan rot, jant ve lastiğe yapılan balans ayarının kontrolü sağlanmalı. Güvenli bir sürüşün en kritik noktalarından birinin fren olduğunu unutulmamalı ve yolculuk öncesi fren kontrolünü yaptırmalı.

Sürücüler, uzun yolculuklar esnasında hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaya özen göstermeli, dikkati dağıtabilecek etkenler azaltmalı. Mümkünse her iki saatte bir mola verilmeli ve yolculuk boyunca bol sıvı tüketmeli. Ayrıca, tüm yolcuların emniyet kemerleri takılı olmalı."


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