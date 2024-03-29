Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

Türkiye'nin en çok satan markalarından Chery 4. modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Son model olan Chery Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri ve boyutları belli oldu. İşte Tiggo 4 Pro'ya ait tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2024 Cuma, 17:39
Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, Türkiye’deki ürün gamını genişletiyor. Markanın, pazara sunulmasıyla birlikte çok büyük ilgi uyandırması beklenen yeni SUV modeli Tiggo 4 Pro, Chery’nin daha geniş pazarlara ulaşma hedefini yansıtan en güncel modeli olarak öne çıkıyor. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

Dinamik ve şık dış tasarımıyla tüketicilerin dikkatini çeken Tiggo 4 Pro, trend görünümü, gelişmiş teknolojik özellikleri ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor. Tiggo 4 Pro, genç kullanıcılara daha iyi bir ulaşım çözümü sunuyor. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

ÜRÜN GAMI GENİŞLİYOR

Çin’de 21 yıldır üst üste binek otomobil ihracatında yerli markalar arasında birinci sırayı kimseye kaptırmayan Chery, ürün gamını yenilikçi modelleriyle genişletmeye devam ediyor. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

4. MODELDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’de C ve D segmentinde yer alan 3 farklı SUV modeliyle henüz ilk yılında büyük bir başarıya imzasını atan Chery, ürün gamına yeni bir SUV daha eklemeye hazırlanıyor. Markanın beğenilen Tiggo serisinin yeni oyuncusu Tiggo 4 Pro, Türkiye pazarına giriş yapmak için geri sayıma başladı. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

CHERY TIGGO 4 PRO TASARIM

Tiggo 4 Pro, Chery ailesinin tasarım diline sadık kalıyor. Elmas ışıltılı ön ızgarasıyla kendine özgü tasarıma sahip olan Tiggo 4 Pro, stratejik olarak konumlandırılan LED gündüz farlarıyla da çarpıcı bir görsel etkiye sahip. Ön tampondaki gümüş detaylar, zarif ve canlı bir görünüm oluştururken, aracın modaya uygun tasarımını tamamlıyor. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

CHERY TIGGO 4 PRO JANTLAR

Alt bölümde kırmızı dekoratif şeritle tamamlanan akıcı gövde çizgileri araca ek dinamizm katıyor. Yeni 5 kollu, parlak yüzeyli dinamik jantlar otomobilin sportif karakterini güçlendirerek tamamlıyor. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

CHERY TIGGO 4 PRO İÇ MEKÂN

SUV sınıfında tasarım kadar iç mekân genişliği de önemli kriterler arasında yer alıyor. Chery Tiggo 4 Pro, farklı kullanıcıların üst düzey hacim ve konfor beklentisini karşılıyor. Ön yolcular için bolca yaşam alanı ile arka yolcular için zengin baş, oturma ve diz mesafesi sağlayan araç, konforu ön planda tutuyor.

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

CHERY TIGGO 4 PRO SESLİ KOMUT

Günümüzde pek çok kullanıcı yolculuk esnasında araçla ilgili işlevleri sesli komutla kontrol etmeyi tercih ediyor. Sadece uygun özelliklere sahip bir akıllı araç sürüş anında pratiklik sağlayabiliyor. Tiggo 4 Pro, modern tasarımı akıllı teknolojiyle birleştiriyor. 

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

Tiggo 4 Pro, Chery’nin daha geniş pazarlara ulaşma hedefini yansıtan en güncel model olarak öne çıkıyor. Ayrıca Chery TIGGO 4 PRO, tamamen yeni bir sürüş deneyiminin kapılarını aralıyor ve Çin'in otomotiv endüstrisinin becerilerini dünyaya sergiliyor.

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

TIGGO 4 PRO BOYUTLARI

Uzunluk: 4318 mm

Genişlik: 1830 mm

Yükseklik: 1670 mm

Aks aralığı: 2630 mm

Yerden yükseklik: 185 mm

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

TIGGO 4 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor yakıt tipi: Benzin

Motor silindir hacmi: 1.5 litre

Motor besleme tipi: Turbo

Motor gücü: 150 beygir, 210 Nm tork

Şanzıman: 9 ileri CVT otomatik şanzıman  

Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

TIGGO 4 PRO DONANIM SEVİYELERİ 

-Urban

-Comfort

-Edit 

-Elite SE

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