Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...

4. MODELDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’de C ve D segmentinde yer alan 3 farklı SUV modeliyle henüz ilk yılında büyük bir başarıya imzasını atan Chery, ürün gamına yeni bir SUV daha eklemeye hazırlanıyor. Markanın beğenilen Tiggo serisinin yeni oyuncusu Tiggo 4 Pro, Türkiye pazarına giriş yapmak için geri sayıma başladı.