Chery'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor: En uygun model Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri, boyutları...
Türkiye'nin en çok satan markalarından Chery 4. modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Son model olan Chery Tiggo 4 Pro'nun teknik özellikleri ve boyutları belli oldu. İşte Tiggo 4 Pro'ya ait tüm ayrıntılar...
Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, Türkiye’deki ürün gamını genişletiyor. Markanın, pazara sunulmasıyla birlikte çok büyük ilgi uyandırması beklenen yeni SUV modeli Tiggo 4 Pro, Chery’nin daha geniş pazarlara ulaşma hedefini yansıtan en güncel modeli olarak öne çıkıyor.
Dinamik ve şık dış tasarımıyla tüketicilerin dikkatini çeken Tiggo 4 Pro, trend görünümü, gelişmiş teknolojik özellikleri ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor. Tiggo 4 Pro, genç kullanıcılara daha iyi bir ulaşım çözümü sunuyor.
ÜRÜN GAMI GENİŞLİYOR
Çin’de 21 yıldır üst üste binek otomobil ihracatında yerli markalar arasında birinci sırayı kimseye kaptırmayan Chery, ürün gamını yenilikçi modelleriyle genişletmeye devam ediyor.
4. MODELDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Türkiye’de C ve D segmentinde yer alan 3 farklı SUV modeliyle henüz ilk yılında büyük bir başarıya imzasını atan Chery, ürün gamına yeni bir SUV daha eklemeye hazırlanıyor. Markanın beğenilen Tiggo serisinin yeni oyuncusu Tiggo 4 Pro, Türkiye pazarına giriş yapmak için geri sayıma başladı.
CHERY TIGGO 4 PRO TASARIM
Tiggo 4 Pro, Chery ailesinin tasarım diline sadık kalıyor. Elmas ışıltılı ön ızgarasıyla kendine özgü tasarıma sahip olan Tiggo 4 Pro, stratejik olarak konumlandırılan LED gündüz farlarıyla da çarpıcı bir görsel etkiye sahip. Ön tampondaki gümüş detaylar, zarif ve canlı bir görünüm oluştururken, aracın modaya uygun tasarımını tamamlıyor.
CHERY TIGGO 4 PRO JANTLAR
Alt bölümde kırmızı dekoratif şeritle tamamlanan akıcı gövde çizgileri araca ek dinamizm katıyor. Yeni 5 kollu, parlak yüzeyli dinamik jantlar otomobilin sportif karakterini güçlendirerek tamamlıyor.
CHERY TIGGO 4 PRO İÇ MEKÂN
SUV sınıfında tasarım kadar iç mekân genişliği de önemli kriterler arasında yer alıyor. Chery Tiggo 4 Pro, farklı kullanıcıların üst düzey hacim ve konfor beklentisini karşılıyor. Ön yolcular için bolca yaşam alanı ile arka yolcular için zengin baş, oturma ve diz mesafesi sağlayan araç, konforu ön planda tutuyor.
CHERY TIGGO 4 PRO SESLİ KOMUT
Günümüzde pek çok kullanıcı yolculuk esnasında araçla ilgili işlevleri sesli komutla kontrol etmeyi tercih ediyor. Sadece uygun özelliklere sahip bir akıllı araç sürüş anında pratiklik sağlayabiliyor. Tiggo 4 Pro, modern tasarımı akıllı teknolojiyle birleştiriyor.
Tiggo 4 Pro, Chery’nin daha geniş pazarlara ulaşma hedefini yansıtan en güncel model olarak öne çıkıyor. Ayrıca Chery TIGGO 4 PRO, tamamen yeni bir sürüş deneyiminin kapılarını aralıyor ve Çin'in otomotiv endüstrisinin becerilerini dünyaya sergiliyor.
TIGGO 4 PRO BOYUTLARI
Uzunluk: 4318 mm
Genişlik: 1830 mm
Yükseklik: 1670 mm
Aks aralığı: 2630 mm
Yerden yükseklik: 185 mm
TIGGO 4 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor yakıt tipi: Benzin
Motor silindir hacmi: 1.5 litre
Motor besleme tipi: Turbo
Motor gücü: 150 beygir, 210 Nm tork
Şanzıman: 9 ileri CVT otomatik şanzıman
TIGGO 4 PRO DONANIM SEVİYELERİ
-Urban
-Comfort
-Edit
-Elite SE
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