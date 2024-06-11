Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 'ek vergi düzenlemesine' destek!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:47

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:47

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin menşeli araçlar için uygulanan ek verginin 8 Temmuz'dan itibaren tüm yakıt türlüler için geçerli olmasına ilişkin, "Yapılan düzenlemeler, ekonomi yönetimimizin üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını gösteren, yerinde ve önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir" ifadesini kullandı.

Burkay, yazılı açıklamasında, Çin menşeli araçlara yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.

Çin menşeli araçları kapsayan adımın önemine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Çin menşeli elektrikli araçlara daha önce getirilen yüzde 40 ek verginin 8 Temmuz'dan itibaren tüm yakıt türleri için uygulanması konusunda yapılan düzenlemeler, ekonomi yönetimimizin üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını gösteren, yerinde ve önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir."

Ülke olarak dış ticarette verilen açığın yüzde 40'a yakınının Çin ile yapılan ticaretten kaynaklandığına işaret eden Burkay, bu ülkeden son dönemde ithal edilen araçların yüksek hacminin, Türkiye'nin cari açığını daha da derinleştirdiğini ve döviz rezervlerine ciddi yük getirdiğini aktardı.

Burkay, "Sadece ülkemizde değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de ilave gümrük vergisi hazırlığı içinde olduğu ithal Çin araçları için yapılan düzenleme, cari açığımızı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen stratejik bir hamledir. Yapılan düzenleme için Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından Burkay, "Hem genel ticaret dengesi hem de ekonomimizin bel kemiği olan yerli sanayimizin desteklendiği ekonomi politikaları, üreticilerimizin rekabet gücünü artırarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecektir" değerlendirmesini yaptı.