Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam
Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak.
Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.
Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.
300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.
Etiketler: #Ekmek #Ekmek fiyatları #Fırıncılar Odası
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- Gözaltından önce ‘Teröristlerle Konuşmak’
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- HTŞ ile PKK/YPG arasında görüşme