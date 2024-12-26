Ebe ve hemşireler il sağlık müdürlüğü önünden seslendi: Maaşlarımızı açlık sınırına çekmek için çalışıyorsunuz

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:04

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşireler sorunlarının çözüme kavuşması için seslerini Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklama ile duyurmaya çalıştı. 15 sağlık meslek örgütünün ortak açıklamasına CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz da katıldı. Açıklamayı Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Disiplin Kurulu Üyesi Canan Şahin yaptı.

'HAK KAYBINA UĞRUYORUZ'

Aile Hekimliği Kanunu'nda yer alan aile sağlığı çalışanı sözleşmeli tavan ücretin 1.5 katından 3 katına çıkarılması gerektiğini söyleyen Şahin, "Yoksulluk sınırına yaklaşamayan maaşlarımızı açlık sınırına çekmek için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Görev yetki ve sorumluluklarımız dışında kalan işlerden binde 0,5-yüzde 4 oranlarında yapılan teşvik ödemeleri kabul edilebilir değildir. Kamuya pozitif bir gelişme olarak duyurulan aile hekimliği tavan nüfuslarının 3 bin 500'e düşürülmesi, kişi katsayı oranlarının değiştirilmemesi sebebiyle bizleri hak kaybına uğratmaktadır" dedi.

'PROFESYONELİZ, KÜÇÜMSENMEYİ REDDEDİYORUZ '

Entegre aile hekimliği çalışanlarının kendi hak edişini eksizsiz alabilmek için ihtiyaç olmadığı halde nöbet tutmaya zorlandığını dile getiren Şahin, yaşanan aşı tedariği ve lojistik sorunların faturasının da performans sistemiyle ebe ve hemşirelere kesildiğini belirtti. İş güvenceleri olmadan çalışmak istemediklerini ifade eden Şahin, "Profesyonel bir meslek olan ebe ve hemşirelerin adının bile anılmadığı sistemde 'eleman' ya da 'çalışan' denilerek küçümsenmeyi reddediyoruz. Bakanlığımızın,varlığımızdan şüphe ettirecek kadar bizi yok saymasını kabul etmiyoruz. Her felakette aklınıza gelen ilk birimler biz olup iş mali hesaplara gelince aklınızın ucunda bile olmamamıza rağmen vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

'FATURA BİZE KESİLİYOR'

Şahin son olarak şunları söyledi: "Kendi görev tanımımız dışında kalan ve yapılması mümkün olmayan işlerin faturasının bizlere kesilmesi alenen "kölelik sistemi" kurmak istemeniz,"köle" olarak da bizleri seçmenizdendir. Enflasyon farkını vermek şurada dursun hak ettiğimiz kök maaştan bile kesinti yapan Aile Hekimliği Zulüm Yönetmeliği'ne isyan ediyoruz."

'HALK SAĞLIĞI İÇİN BURADAYIZ"

Şahin'den sonra konuşan CHP'li Şahbaz ise "Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olmasını ve vatandaşlarımızla ulaşabilmesini savunuyoruz" dedi. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun da "Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelere yapılan zorbalığa hayır diyoruz. Biz meslek onurumuz, çalışma barışımız ve halk sağlığı için buradayız. Eylemlerimiz, mağduriyetlerimiz giderilene kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İŞ BIRAKMA YENİ YILDA DA SÜRECEK

Aile hekimleri 'zulüm' ve 'eziyet' dedikleri yönetmelike karşı iş bırakma eylemlerini sürdürecek. Kasım ve aralık aylarında iş bırakan hekimler 6-10 Ocak tarihleri arasında da iş bırakacak. Aile hekimleri; aile sağlığı merkezlerinin fiziki ve tıbbı donanımının kamu tarafından sağlanması, nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmek için yeterli zaman ve olanak, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem, Aile Hekimliği Birim sayısının hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılması isteklerini dile getiriyor. Yine hekimlerin istekleri arasında, kadrolu ve güvenceli yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmesi, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmelisi ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde maaş ödenmesi de yer alıyor.