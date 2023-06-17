5 işçi ölmüştü... MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 tutuklama
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltınan alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiş; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 işçi hayatını kaybetmişti.
Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirtmişti.
3 TUTUKLAMA
Son olarak fabrikada meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."
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