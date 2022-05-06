Bursa'da otomotiv sektöründe ihracat oranları arttı

06 Mayıs 2022 Cuma, 11:59

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 2 milyar 825 milyon dolar oldu. UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise yüzde 4 artışla 30 milyar 761 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, UİB bünyesinde yer alan beş birliğin de ihracat rakamlarında artışlar olduğunu belirterek, “Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen üretmeye, üretimden güç almaya devam ediyoruz. Birlik üyelerimiz gerek üretim potansiyellerini gerekse de ihracattaki potansiyellerini arttırarak büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sürdürülebilir modelle kalkınan ve istihdam yaratan daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

OİB'İN İHRACATI NİSAN AYINDA 2,3 MİLYAR DOLAR

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2 milyar 297 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 61 milyon dolar olarak açıklandı.

TEKSTİL İHRACATI NİSANDA 140 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 140 milyon dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 436 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'DEN NİSANDA 106 MİLYON DOLAR İHRACAT

Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 26,8 artışla 106 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 61 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'İN İHRACATI NİSAN AYINDA 23 MİLYON DOLAR

Nisan ayında bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 24 artışla 23 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 257 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'DEN NİSANDA 9,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20 artışla 9,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 162 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve “diğer” başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4 artışla 248 milyon dolar olarak açıklandı.