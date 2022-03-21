Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bursa'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Geçen yıl 200 gramı 2 liradan satılan pide bu yıl 4 lira zamlandı.

İHA
21 Mart 2022 Pazartesi, 16:56
Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı.

Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 9 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 2 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı.

GEÇEN YILA GÖRE 4 LİRA ZAM

Bursa’da geçen yıl 200 gram pide 2 liradan satışa sunulurken, 420 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.



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