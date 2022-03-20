Eskişehir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, 280 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini tüm Eskişehirlilere ulaştırmak için 53 büfede Halk Pide satışı yapacak.
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, hijyenik ortamda üretilen pideleri bu Ramazan ayında da uygun fiyattan Eskişehirliler ile buluşturmaya başlayacak. Pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünün altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu sebeple Halk Ekmek Tesislerinde üretilen Ramazan pidesini, vatandaşlara en uygun fiyattan ulaştıracaklarını belirtti.
53 BÜFEDE HAFTANIN 6 GÜNÜ PİDE SATILACAK
Halk Pide’nin 53 büfeden binlerce vatandaşa ulaşacağını aktaran Büyükerşen, Ramazan Ayı boyunca haftanın 6 günü pideyi vatandaşlarla buluşturacaklarını belirterek, tüm İslam alemine Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.
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