Bursalı esnafın 14 yıllık çilesi

21 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Bursa'da Kestel Çataltepe Büyük Sanayi Sitesi için para yatıran ancak yıllardır dükkanları teslim edilmeyen esnafın mağduriyeti her geçen gün artıyor.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) binası önünde dün toplanan mağdur esnaflar, ellerindeki pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. BESOB yönetimi göreve davet eden topluluk adına konuşan Bursa Dokumacılar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş, “2008 yılında Toplu Konut İdaresi ve Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliği ile bugün gündeme gelen ‘ilk evim, ilk iş yerim’ Bursa’da 3 binden fazla üyeyle başlamıştı. Ancak, her ne olduysa birçok olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık. Projeye sahip çıkmayan BESOB, 2019 yılında kooperatif kurarak 3 bin üyenin kamulaştırma bedelini yatırdığı ve alt yapısının yüzde 88’inin bittiği 3 milyon metrekare araziyi 54 milyon lirayı 5 senede ödemek üzere devrini yaptı. Bu devri yaparken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve BESOB’a para ödeyen üyeler, kooperatife devredilmemiş ve açıkta bırakılmıştır. Yani Bursa’da 2008 senesinde başlayan ‘ilk iş yerim’ projesi akamete uğramıştır. Bugün gelinen noktada biz ÇATSANDER olarak çeşitli bakanlıklarla, siyasi partilerle, belediyelerle ve mahkemelerle hakkımızı aramaktayız” dedi.

Kuş "Toplu Konut İdaresi'ni tekrar göreve davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili tüm bakanlıkları Bursa milletvekillerini, siyasi partileri, belediyeleri göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.