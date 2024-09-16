Bütçe 129,6 milyar TL açık verdi

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:32

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu.

129,6 MİLYAR LİRA AÇIK

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ağustos ayında 51 milyar 270 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı Ağustos ayında 129 milyar 594 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ağustos ayında 138 milyar 419 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ağustos ayında 32 milyar 548 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 820 milyar 314 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 97 milyar 46 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 723 milyar 268 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 820 milyar 314 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 562 milyar 686 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 10,1 iken 2024 yılında yüzde 7,4 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 oranında artarak 723 milyar 268 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 9,6 iken 2024 yılında yüzde 7,4 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 690 milyar 720 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 576 milyar 709 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 99 milyar 68 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 613 milyar 956 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 12,5 oranında artarak 690 milyar 720 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 12,5 iken 2024 yılında yüzde 8,2 olmuştur.

2024 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 oranında artarak 576 milyar 709 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 12,7 iken 2024 yılında yüzde 7,8 olmuştur."