Bütçe cezalara emanet: Yılın ilk 60 gününde kesilen cezalar yıl sonu hedefini 3'e katladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı denetimlerin bütçeye katkısı artarak devam ederken vergi ve ceza gelirleri arasındaki dengede dikkat çekici bir değişim yaşanıyor.

Bakanlığın Şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, fiziki denetimlerin yanı sıra yapay zekâ destekli incelemeler bütçeye çift yönlü katkı sağladı. Bu kapsamda para cezalarında ulaşılan 1 trilyon 49 milyar liralık tahakkuk, toplam 6 trilyon 973 milyar liralık gelir tahakkuku içinde önemli bir pay oluşturdu. Yılın tamamı için öngörülen bütçe gelir hedefi ise 16 trilyon 82 milyar lira olarak belirlendi.

VERGİ CEZALARINDA PATLAMA

Toplam para cezalarının yaklaşık yüzde 60,7’sine karşılık gelen 637 milyar 316 milyon liralık bölüm vergi cezalarından oluştu. Yıl geneli için 146 milyar 42 milyon lira olarak öngörülen vergi cezası gelirinin, yılın ilk iki ayında yüzde 436,3 oranında aşılması dikkat çekti. Bu kalemin büyük bölümünü ise denetimler sonucunda kesilen cezalar oluşturdu.

'DİĞER VERGİ CEZALARI' HEDEFİN 15 KATINA ÇIKTI

Belge düzenine uymama, fiş kesmeme ve sevk irsaliyesi düzenlememe gibi usulsüzlükleri kapsayan “diğer vergi cezaları” kaleminde de çarpıcı bir artış görüldü. Yılın tamamı için 41 milyar 966 milyon lira olarak öngörülen tutarın yüzde 1437 üzerine çıkılarak 603 milyar liralık ceza kesildi.

TRAFİK CEZALARI BÜTÇEYE YANSIMADI

Öte yandan, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle artırılan trafik cezalarının bütçeye etkisi henüz verilere yansımadı. 27 Şubat 2026’da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında bazı cezaların 160 bin liraya kadar yükseltilmesi sonrası kesilen cezaların, mart ayı bütçe verilerinde görülmesi bekleniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kaleminde ise yılın ikinci ayında yıllık hedefe ulaşıldı. 138 milyar 75 milyon liralık gelir beklentisinin yüzde 105 üzerine çıkıldığı kaydedildi. Ancak MTV’nin yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında tahakkuk ettiği dikkate alındığında bu artışın dönemsel olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl da benzer şekilde şubat ayında hedefin üzerine çıkılmıştı.

BÜTÇE AÇIĞI VE CEZALAR

Bütçe gelirleri geçen yıl 12 trilyon 835 milyar 477 milyon lira, giderleri 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi 2025'te, 1 trilyon 799 milyar 130 milyon lira açık verdi.

Ocak ayında ise bu açık 214 milyar 543 milyon TL olarak açıklandı.

Yılsonu hedeflerini iki ayda katlayan cezalar bütçe açığının bu şekilde mi kapatılmak istendiğini akıllara getirdi. Paylaşılan verilerde geçen yıla oranla çok daha yüksek olarak uygulanan trafik cezaları henüz bütçeye yansımazken şubat ayında bütçenin 24.4 milyar TL fazla verdiği görüldü.

Şubat ayında cezalardaki yükseliş ile birlikte verilen fazla bu iddiayı güçlendirdi.