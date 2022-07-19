Bütçeden Ar-Ge'ye 20 milyar 249 milyon TL harcandı

19 Temmuz 2022 Salı, 11:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Gr Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar verisini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 26 milyar 307 milyon TL tahsis edildi.

DOLAYLI AR-GE DESTEĞİ 13 MİLYAR 416 MİLYON TL

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2021 yılında 13 milyar 416 milyon TL oldu.

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla yüzde 15,6 ile savunma, yüzde 10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2022 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin yüzde 38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma yüzde 36,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,0 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,2 ile eğitim izledi.