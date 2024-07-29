Büyük şirketlerin vergi ödemediklerine dair iddialar büyüyor: Bakanlık denetimi hatırladı
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden bazılarının son 3 yıldır vergi ödemediğine dair haberler kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada devam eden vergi denetimlerini hatırlattı ve 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27’sinde vergi incelemelerine devam ediliyor.
Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır” denildi. Sosyal medyada birçok yurttaş “Basın uyarmasa bakanlık denetlemeyecekmiş” tepkisi verirken haberlerde adı geçen şirketlerin konuyla ilgili rakamlar derlediği ve bugün içinde peş peşe açıklamalar geleceği belirtildi.
Adı geçen şirketlerden bazıları isim vermeden yaptıkları açıklamada, “Haberlerde yer alan kısım kurumlar vergisi. Evet kurumlar vergisi matrahsız görünüyor, ama ödediğimiz diğer vergilere dair rakamları derliyoruz. En kısa zamanda kamuoyuna duyuracağız. Biz büyüyen, teknolojiye sürekli yatırım yapmak zorunda olan şirketleriz bundan doğan bazı istisnalarımız da var elbette” diye konuştu.
Öte yandan konuyu konuştuğumuz vergi uzmanları ise, “Bu çok teknik bir konu, şirketlerin vergi öncesi kârlarına, yatırımlar karşılığı aldıkları istisnalara ve muafiyetlere, yatırımların tutarlarına bakmak gerek. Yalnızca e-devletteki o bölümden bakıp ödemiyorlar demek popülizm olur” dedi.
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