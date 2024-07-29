Büyük şirketlerin vergi ödemediklerine dair iddialar büyüyor: Bakanlık denetimi hatırladı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır” denildi. Sosyal medyada birçok yurttaş “Basın uyarmasa bakanlık denetlemeyecekmiş” tepkisi verirken haberlerde adı geçen şirketlerin konuyla ilgili rakamlar derlediği ve bugün içinde peş peşe açıklamalar geleceği belirtildi.

Adı geçen şirketlerden bazıları isim vermeden yaptıkları açıklamada, “Haberlerde yer alan kısım kurumlar vergisi. Evet kurumlar vergisi matrahsız görünüyor, ama ödediğimiz diğer vergilere dair rakamları derliyoruz. En kısa zamanda kamuoyuna duyuracağız. Biz büyüyen, teknolojiye sürekli yatırım yapmak zorunda olan şirketleriz bundan doğan bazı istisnalarımız da var elbette” diye konuştu.

Öte yandan konuyu konuştuğumuz vergi uzmanları ise, “Bu çok teknik bir konu, şirketlerin vergi öncesi kârlarına, yatırımlar karşılığı aldıkları istisnalara ve muafiyetlere, yatırımların tutarlarına bakmak gerek. Yalnızca e-devletteki o bölümden bakıp ödemiyorlar demek popülizm olur” dedi.