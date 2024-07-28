Mehmet Şimşek vergi paketini böyle savundu: 'Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu belirterek, "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa, vatandaşlarımıza yük getirmiyor" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:06
Mehmet Şimşek vergi paketini böyle savundu: 'Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor'
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Şimşek, vergi düzenlemelerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vergi düzenlemelerini içeren teklifin, TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa, vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."

 

"DEVRİM NİTELİĞİNDE"

Şimşek, ardından AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın açıklamalarını paylaştı. Varank ise, vergi düzenlemelerini içeren teklifin 'devrim niteliğinde' olduğunu ifade etti.

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az! Dün Yüce Meclisimizde kabul ettiğimiz kanun, vergi politikaları alanında adaleti artıran önemli yenilikler getiriyor.

Bunlar içinde devrim niteliğinde olan belki de en önemlisi; ilk kez uygulanacak asgari kurumlar vergisi. Bundan böyle, teşvik, istisna ve indirimler nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan şirketlerden asgari yüzde 10 kurumlar vergisi alınacak.

Emeği geçen herkese teşekkürler!"


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