Vergi paketi Meclis’ten geçti, tepkiler bitmedi: 'Halka düşman bunlar'

Ayrıca, 735 firmayla ilgili vergi incelemesi yapıldığını aktarılan açıklamada, “Sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.