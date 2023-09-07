BYD, IAA 2023'e 6 elektrikli modeliyle damga vurdu! Fiyatları ve teknik özellikleri açıkladı...

Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 07.09.2023 - 15:47

BYD'nin IAA 2023 fuarı standında Atto 3, Tang ve Han gibi daha önce tanıtılan modellerin tamamı yer aldı. Avrupa serisinde nispeten yeni olan ancak daha önce duyurulan araçlar ise 800 voltluk Seal ve Dolphin'di. BYD, Dolphin'in Avrupa'daki fiyatlarını Haziran ayında açıklamış ve 30 bin Euro'dan başlayacağını ifade etmişti.

Tamamen yeni olan ancak IAA'da görücüye çıkması beklenen araç ise Seal U (Utility için). Avrupa'da piyasaya sürülmeden önce bir ön gösterim olarak sergilenen yeni SUV, D segmentinde ve dolayısıyla C segmenti SUV Atto 3'ün bir sınıf üstünde konumlanıyor. Seal U, 2024 yılının ilk yarısında Avrupa'da piyasaya sürülecek. BYD henüz fiyatları ise açıklamadı. Seal U tek başına bir model olarak sayılırsa BYD yelpazesi gelecekte Han EV, Tang EV, Atto 3, Dolphin, Seal ve Seal U dahil olmak üzere altı elektrikli modelden oluşacak.

IAA'da BYD'nin beş elektrikli otomobili ve bir minibüsü bulunuyor. BYD, premium Denza D9 MPV'nin "çok sayıda konfor, güvenlik ve performans yeniliğine" sahip 7 koltuklu (2+2+3 alan) bir araç olduğunu belirtiyor. Denza'daki premium yaklaşım, BYD ile o zamanki Daimler Grubu arasındaki 50:50 ortak girişiminden kaynaklanıyor. Ancak marka uzun süre Çin'de pek başarılı olamadı ve Alman grup Aralık 2021'de hissesini yüzde 10'a düşürdü.

BYD'nin kontrolü altında, Denza premium bir marka olarak geliştirildi. D9 yeniden lansmandan sonraki ilk model ve ikinci bir model olan N7 e-SUV, Çin'de çoktan tanıtıldı. Bu nedenle araçların fiyat açısından BYD marka elektrikli otomobillerin üzerinde konumlandırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BYD FİYATLARI

Fiyatlandırma ile ilgili olarak BYD, Münih fuarını Almanya için fiyatları detaylandırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi. BYD Dolphin Comfort ve Design versiyonları, 60,4 kWh batarya ile birlikte ilk olarak piyasaya sürülecek. Daha küçük 44,9 kWh bataryaya sahip Active ve Boost versiyonları ise 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. Active'in brüt fiyatının 30.990 Euro, Alman sübvansiyonu ("Umweltbonus") düşüldükten sonra ise 28 bin 590 Euro olması bekleniyor.

TESLA MODEL 3 RAKİBİ BYD SEAL

Elektrikli bir orta boy sedan olan Model 3 rakibi Seal, Almanya'da Design ve Excellence donanımlarında sırasıyla 44 bin 900 Euro ve 50 bin 990 Euro'dan satışa sunulacak.

Seal Design sadece bir elektrik motoruna (230 kW) sahip arkadan itişli bir model. Seal Excellence ise iki motorlu ve 390 kW sistem gücüne sahip çok daha güçlü dört tekerlekten çekişe sahip. Her iki durumda da batarya (LFP hücreleri ve hücre-paket teknolojisine sahip bir BYD Blade Bataryası) 82,5 kWh kapasiteye sahip ve bu da 570 veya 520 kilometrelik bir WLTP menzili sunmasına neden oluyor.

BYD SEAL BATARYA TEKNOLOJİSİ

BYD Seal, Tesla'nın da uyguladığı bir tasarım hilesi olan, yüksek yapısal mukavemet için gövde ve Blade Bataryayı entegre eden BYD'nin CTB (Cell-to-Body) teknolojisini kullanan ilk araç.

BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, Münih'te yaptığı konuşmada şirketin en yeni 6 elektrikli modelini IAA'ya getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Sadece on iki ay önce markamızı Avrupa'ya tanıttık ve bir yıldan kısa bir süre içinde 15 Avrupa ülkesinde markamız için bir varlık yarattık ve 140'ın üzerinde mağaza açtık. Üstün müşteri hizmetleri ve perakende deneyimleri sunan bir ağ oluşturmak için en iyi bayi ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz."

BYD'nin 2025'ten itibaren Avrupa'da elektrikli araçlar üretmeyi planladığı ve Almanya, Fransa ve İspanya'da yer almayı hedeflediği bildiriliyor. İngiltere, Brexit nedeniyle daha önce bir üretim merkezi (ancak bir pazar değil) olarak dışlanmıştı.