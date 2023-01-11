Elektrikli Mercedes satışları katladı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:02

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:02

Mecedes-Benz kamyonetler dahil 2022'de 117 bin 800 araç sattı. 2021'de ise bu rakam 52 bin 500'dü. Yüzde 124'lük bu artışta en büyük pay 42 bin 400 adet aracın satıldığı dördüncü çeyrek oldu.

Genel toplamda ise Mercedes-Benz 2022 yılında 2 milyon 43 bin 900 araç satışı gerçekleştirdi ve 2021 yılınına göre yüzde 1 daha az araç sattı.

Mercedes'in en büyük rakiplerinden olan BMW ise 2022 yılında 2 milyon 400 bin araç satmayı başardı. Bunlardan 172 bin bir adedi ise tamamen elektrikli araçlardı.

Mercedes'in 2022 yılında sattığı tamamen elektrikli modeller ve sayıları ise şöyle oldu:

EQS, 19 bin 200 adet

EQE, 12 bin 600 adet

EQA, 33 bin 100 adet

EQB, 24 bin 200 adet

EQC'nin ise 14 bin civarında satıldığı tahmin edildi.

Mercedes CEO'su Ola Kallenius ise 2022 yılına dair "Elektrikli satışlarımızı iki katından fazla artırdık, 1.200 km'lik EQXX test sürüşü ile elektrik konusundaki yüksek iddiamızı gösterdik ve satışları %37 artırarak Mercedes-Maybach için yeni bir rekor yıl elde ettik" ifadelerini kullandı.



