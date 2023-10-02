BYD ve Tesla arasındaki rekabet kızıştı! Tesla, 2023’te kaç adet elektrikli otomobil sattı?

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla bu yılın üçüncü çeyreğinde 35 bin 059 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Böylece teslimatlar, bir yıldan uzun süre sonra ilk kez düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:44
BYD ve Tesla arasındaki rekabet kızıştı! Tesla, 2023’te kaç adet elektrikli otomobil sattı?
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Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait rakamlarını açıkladı.

Buna göre şirket küresel çapta 430 bin 488 otomobilin üretimini yaparken, 435 bin 059 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Wall Street analistleri ABD ve Çin'deki fabrikaların üretimindeki yavaşlama nedeniyle teslimatlarda yavaşlama bekliyordu. Bloomberg'in beklentisi teslimatların 456 bin 722 olması yönündeydi.

479 BİN ÜSTÜ ARAÇ ÜRETTİ

Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 479 bin 700 otomobilin üretimini yaparken, 466 bin 140 aracın teslimatını gerçekleştirmişti. CEO Elon Musk, Tesla'nın 2023 yılında yaklaşık 1.8 milyon araç teslim etme hedefini yinelemiş ancak 3. çeyrekte yazın bazı fabrikaların kapanması nedeniyle üretimde bir miktar düşüş olacağını belirtmişti.

Şirketin bugünkü açıklamasında 2023'te 1,8 milyon araç teslim etme hedefinin değişmediği belirtildi.

Bu sene satışları artırmak için çeşitli adımlar atan şirket, bazı araç modellerinin fiyatlarında indirime gitmişti.

Tesla'nın ABD'de diğer otomobil üreticileri Ford Motor, General Motors, Hyundai ve Volkswagen ile rekabeti artıyor. İkinci çeyrekte elektrikli araç pazarında Tesla, pazarın yüzde 60'ını domine ediyordu.


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tesla BYD otomotiv

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