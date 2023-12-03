Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:57

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:57

Emeklilere verilmesi planlanan 5 bin TL ikramiye ödemesi geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere yapılmıştı. Ödemeler çalışan emeklilerin dışında gerçekleşmişti. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi. Bu yıl bir kereye mahsus verilen 5 bin TL ikramiye çalışan emeklilere de yansıyacak. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, çalışan emeklilere de 5 bin TL değerindeki ikramiyle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak.

Düzenlemenin eklendiği kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Böylece, 5 bin lira tutarındaki ödemeden çalışan emekliler de yararlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.