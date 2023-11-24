Son Dakika: Erdoğan açıkladı... Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye

Yayınlanma: 24.11.2023 - 18:20

Güncelleme: 24.11.2023 - 18:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"PKK tarafından katledilen Şenay Aybüke Yalçın'a ithafen hazırlanan sinema filmini gözyaşlarıyla izledik. Film, şehidimizin aziz hatırasına hürmeten bugün gösterime girdi. Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden kopartılan Aybüke öğretmenin hayatını sinemaya taşıyan bu filmi, tüm gençlerimizin izlemesini temenni ediyorum.

Bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de uzun ömürler diliyorum. Emeklilerle ilgili bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Geçen ay bir defaya mahsus ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili teklif meclisten geçti. Çalışan emeklilerimizin hesabına da 5 bin TL yatırıldı. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emekliliklerimiz içinde de bir kırgınlığa neden olduğunu gördük.

"5 BİN TL ÖDEME YAPACAĞIZ"

Bakanlarımıza gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdik, bugün hazırlıklar tamamlandı. İlgili kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e gelece. Çiftçi ve Bağ-Kur emeklileri de tek seferlik 5 bin TL ödeme imkanından yararlanacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapacağız.

Bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü idrak ediyoruz. Çağın getirdiği sıkıntıları milletler ancak kökleriyle bağlarını sağlam tutarak aşabilirler. Diğer türlü sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar.

"İKİNCİ PLANA ATILMASINA İZİN VERMEDİK"

21 sene önce aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliğimiz eğitim öğretim oldu. Şartlar ne olursa olsun ikinci plana atılmasına izin vermedik. Eğitim bütçesi 652 milyar liraya çıktı. 2024 yılı bütçemizde eğitim öğretime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır.

Derslik sayımız 343 binden aldık 619 bine okul saygımızı 50 binden 95'e yükselttik. 800 bin yeni atamayla öğretmen kadromuzu genişlettik. Yeni öğretim yılında 1 milyon 203 bin öğretmenimiz ve 19 milyon öğrencimize hizmet sağlıyoruz. Altyapıya yaptığım yatırımların olumlu sonuçlarını gördük. sınıftaki öğrenci sayısı 30 25 bazı yerlerde 15'e düşürdük, şu anda bunu da başardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımızda 28'den 18'e ortaöğretimde 12'ye düştü. OECD'nin ortalamasına yaklaştık. Yine bu dönemde okullaşma oranlarımız tüm kademelerde tarihimizin zirvesinde. Kı8z çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıran biz olduk.

"DEMOKRATİK DÖNÜŞÜME İMZA ATTIK"

Biz gelince ders kitaplarını ücretsiz dağıttık. 171 milyon ders kitabını öğrencilere ücretsiz dağıttık. 560 bin etkileşimli tahta kurduk. Kat sayı adaletsizliği kaldırarak, meslek liselerinin önünü açarak, kılık kıyafetle ilgili yasaklara son vererek, Kuran-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerini yaygınlaştırarak, zenginliğimizin farkında vararak eğitimde çok kapsamlı bir demokratik dönüşüme imza attık.

Biz hükümet olarak sadece bütçede atamalarda da önceliği eğitime verdik. Şu anda görevdeki öğretmenlerin yüzde 80'i bizim zamanımızda atandı. Bundan sonra da gerekeni yapacağız. eğitim öğretimi direkt bekamızı ilgilendiren bir milli mesele olarak görüyor ve siyasetin üstünde tutuyoruz. Bir diğer husus öğretmenlerin maaşı ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerdir.

"23 BİN 900 LİRAYA ÇIKTI"

Hükümetlerimizi karnesi ortadadır. En düşük öğretmen maaşı 470 lirayken bugün bu rakam 23 bin 900 liraya çıktı. dolar bazında 2022'de bir öğretmen 292 dolar kazanırken bugün bunun 3 katını alıyor. Hem TL hem de dolar olarak reel artış var. dünyada enflasyon son 70 yılın zirvesinde olduğu bir atmosferde bizim etkilenmediğimiz söylenemez. Kira artışlarının baskısının farkındayız ama ev sahiplerini insaf dışı tutumunu bir kenara koyamayız."