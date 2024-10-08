Çalışanların yüzde 39'u yol ücreti almıyor: Yol harcamaları yüzde 50 Arttı!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:17

Güncelleme: 08.10.2024 - 13:17

Eleman.net’in gerçekleştirdiği ankete göre, çalışanların yüzde 39'u yol ücreti almıyor. Ayrıca, anket katılımcılarının yüzde 76'sı yol harcamalarının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını ifade ediyor.

Çalışanların işe gidiş rutinlerini, yolda harcadıkları zamanı ve değişen mali durumu gözler önüne seren ankette, “Sabah işe nasıl gidiyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 54'ü “toplu taşıma”, yüzde 23'ü “servis”, yüzde 14'ü “kendi aracım” ve yüzde 6'sı “yürüyerek” yanıtını verdi. Servis imkanı olmayan çalışanlara yöneltilen “Yol ücreti alıyor musunuz?” sorusuna ise yüzde 39'luk bir kesim “hayır” cevabını verdi.

YOL DESTEĞİ YETERSİZ

Yol desteği alan çalışanların yüzde 58'i, aldıkları desteğin yol harcamalarına yetmediğini belirtti. Anketin “Geçen yıla oranla harcamalarınız ne kadar arttı?” sorusuna çalışanların yüzde 76'sı yüzde 50 oranında artış olduğunu ifade etti. Çalışanların yüzde 18'i harcamalarında yüzde 30 artış yaşarken, yüzde 6'lık kesim ise yol harcamalarının yüzde 20 arttığını kaydetti.

Anketin “İşe gidip gelirken yolda günlük ne kadar zaman harcıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 32'si “30 dakika - 1 saat”, yüzde 25’i “15 – 30 dakika”, yüzde 21'i “1-1,5 saat” ve yüzde 11'i “1,5-2 saat” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 57'si trafik nedeniyle işe geç kaldığını belirtirken, “Ulaşım sorunlarını çözmek için hangi çözüm işe yarar?” sorusuna çalışanların yüzde 30'u “Toplu taşıma seferlerinin artırılması”, yüzde 25'i “Okul saatlerinin ve mesai başlangıç saatlerinin değiştirilmesi”, yüzde 25'i “Esnek çalışma saatlerinin uygulanması” ve yüzde 12'si “Uzaktan çalışma düzenine geçilmesi” yanıtını verdi.

SOSYAL HAYAT KISITLANIYOR

Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Özellikle metropol kentlerde çalışanlar yolda önemli bir zaman kaybı yaşıyor. Bu durum sosyal hayatı kısıtlıyor ve yorgunluğu artırıyor. Yol desteği verilmediğinde ise çalışanların motivasyonu daha da düşüyor. İmkânı olan iş yerlerinin esnek çalışma saatlerine geçmesi, çalışan motivasyonuna olumlu etki edecektir. Ayrıca, artan yaşam masrafları göz önüne alınarak çalışanlara yol desteği sağlanmalıdır. Daha rahat ulaşım imkanlarına sahip iş seçenekleri, günümüzde çalışanlar için daha cazip hale geliyor” şeklinde konuştu.