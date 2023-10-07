Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı açıklaması
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilerle ilgili yaptığı açıklamadan sonra bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘müjde’ olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’mızın müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 7, 2023
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/bsp9dt9EPW
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Emekliye kötü haber...
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- 'AKP'yi tasfiye etmenin ilk adımı'
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- Haziran ayında yaşanan skandal taciz!
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- Pollyanna değil, Erdoğan söylüyor
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları