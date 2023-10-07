Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı açıklaması

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilerle ilgili yaptığı açıklamadan sonra bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 17:17
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘müjde’ olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’mızın müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 


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