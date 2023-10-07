Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi

Yayınlanma: 07.10.2023 - 13:08

Güncelleme: 07.10.2023 - 16:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

Hayat pahalılığı sorununu gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlı olduklarını iddia eden Erdoğan, “İşçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” dedi.