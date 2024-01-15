Son dakika... Emeklinin gözü kulağı kabinede... Emeklilere ek zam için kritik tarih geldi! Emekliye ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?

2024'ün ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirileceği iddia edildi. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması Kabine'nin gündeminde yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:14
Son dakika... Emeklinin gözü kulağı kabinede... Emeklilere ek zam için kritik tarih geldi! Emekliye ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?
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Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 1 aydır yapılamayan Kabine toplantısı için yarın yapılacağı iddia edildi.

Ekonomim'in aktardığına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılacak iyileştirme Kabine toplantısının öncelikli gündemini oluşturacak. 3 Ocak’ta enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşerek  yüzde 49.25  olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 37.57 oldu. Arada oluşan 11.7’lik farkın giderilmesi, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması Kabine'nin gündeminde olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE EK ZAM NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iyileştirme konusunda yaptığı alternatifli çalışmanın Kabine’de ele alınması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın yarın netleşmesi bekleniyor. 

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Öteyandan asgari ücrette işveren desteğini 500 TL’den 700 TL’ye çıkaran, kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 7-8 maddelik torba teklif bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılacak iyileştirmenin yarın yapılacak Kabine toplantısında netleşmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ilgili düzenlemenin Plan Bütçe Komisyonu'nda önergeyle teklife eklenmesi planlanıyor.


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