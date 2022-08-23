Camilere ve yandaşlara milyonlarca lira bağış

23 Ağustos 2022 Salı, 09:53

Kamu payı tartışmalı bir şekilde yüzde 50’nin altına indirildiği için Sayıştay’ın denetleyemediği ancak kamu adına dev projelere imza atan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, cami yaptırma derneklerine, iktidara yakın örgütlere, medya kuruluşlarına milyonlarca lira bağış ve yardım yaptı. Çamlıca Camii başta olmak üzere milyonlarca lira yardım aktarılan camilerin derneklerinde ise şirketin yöneticileri yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Orta ve yüksek gelir grubuna konut yapmakla görevli olan ve halk arzlarla kamu payı yüzde 49,34’e düşürülen Emlak Konut GYO’nun, Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimler ve faaliyet raporları çarpıcı bir durumu ortaya koydu.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, şirketin üst ve orta kademe düzey yöneticilerinin yönetim ve denetim kurulu üyesi olduğu cami yaptırma derneklerine, iktidara yakın sivil toplum örgütleri ile yayıncı kuruluşlara yapılan yardımlar ile bağışlar ve sponsorluk harcamaları milyonlarca lirayı buldu.

Yönetim Kurulu bu yardımları yapabilmek için 2019 yılında 20 milyon TL, 2020 yılında 30 milyon TL bağış ve yardım yapma yetkisi aldı. Böylelikle aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görünecek” talimatıyla inşa ettirdiği ve ibadet için sıklıkla tercih ettiği Çamlıca Camii’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda caminin derneklerine milyonlarca lira aktarıldı.

TAM KADRO CAMİ DERNEĞİ YÖNETİCİSİ

Şirket yöneticileri arasında camii yaptırma ve yaşatma derneklerinde görev yapanların isimleri şöyle:

•Ercan Alioğlu (Genel Müdür Yardımcısı): Başakşehir Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

•Mustafa Aşıkkutlu (Genel Müdür Yardımcısı): Batı Ataşehir Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

•Metin Tekin (Genel Müdür Danışmanı): İstanbul Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Ataşehir Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

•Hasan Saka (İhale ve Maliyet Daire Başkanı): Başakşehir Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

•Mehmet Akif Aydoğan (Pazarlama ve Satış Daire Başkanı): İstanbul Merkez Camii Derneği Denetim Kurulu Üyesi

•Alim Kaplaner (3 No’lu Uygulama Daire Başkanı): Başakşehir Camii Derneği Başkan Yardımcısı

•Olcay Doğan (İdari İşler Daire Başkanı): İstanbul Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

•Halim Ataş (Özel Kalem Müdürü): İstanbul Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

•Ömer Yiğit (Kabul ve Teslim Sonrası Hizmetler Müdürü): Başakşehir Camii Derneği Denetim Kurulu Üyesi,

•Adem Hacıhasanoğlu (İhale ve Hakediş Müdürü): Başakşehir Camii Derneği Denetim Kurulu Üyesi

•Enver Turan (1 No’lu Uygulama Müdürü): Başakşehir Camii Derneği Genel Sekreteri

•Salih Çetin (Muhasebe ve Finansman Müdürü): Batı Ataşehir Camii Derneği Denetim Kurulu Üyesi, İstanbul Merkez Camii Derneği Denetim Kurulu Üyesi.”

•2 No’lu Uygulama Daire Başkanı Yasir Yılmaz ise aynı zamanda Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

A HABER’E, SABAH’A SPONSORLUK

Emlak GYO, bağışların yanı sıra aralarında A Haber, Sabah Gazetesi ve MÜSİAD’ın da bulunduğu çok sayıda kuruluşun faaliyetlerini sponsor olarak destekledi.

Bazıları her yıl tekrarlanan bu etkinlikler şöyle:

•Türkiye Çevre Koruma Vakfı Eğitimleri

•A Para Sohbetleri Etkinliği

•Konyaspor Kulübü,

•Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları,

•MÜSİAD Vizyoner 19 Panel

•Necip Fazıl Ödül Töreni Sponsorluk