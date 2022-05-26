İddiaların odağındaydı: Erdoğan, TURKEN Vakfı'na bağış yaparak sahip çıktı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 17:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transfer etmesiyle ilgili açıklamaları sonrası Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışlama kararı aldı. TÜRGEV de; söz konusu tazminatı TURKEN Vakfı’na bağış olarak göndereceklerini açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamaları siyasetin gündemine otururken, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt veren TÜRGEV ve Ensar Vakfı, para transferini reddetmeyerek TURKEN vakfının şeffaf olduğunu ileri sürmüştü.

Ardından açıklama yapan TURKEN, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının hiçbirini yalanlamamıştı. TURKEN'in, kurucu vakıflarının Ensar Vakfı ve TÜRGEV olduğu hatırlatılan açıklamada, "Kurucu vakıfların Türkiye'den olması hem Türk hem Amerika yasalarına göre uygundur. Ortada paravan bir yapı değil, hukuk sistemine tabi, denetime açık ve şeffaf kurumlar vardır. Ayrıca hangi paravan yapı öğrencilere barınma imkanı sunar, öğrencilere seminerler, konferanslar, sosyal etkinlikler düzenler ve türlü zahmetlere katlanır. TURKEN'in tüm faaliyetleri tüm mecralarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor" ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN, TURKEN VAKFI'NA BAĞIŞ YAPARAK SAHİP ÇIKTI

TÜRGEV tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladığı belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV’e bağışlamıştır. Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur. Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TURKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur.



Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TÜRKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı almıştır. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. — TÜRGEV (@turgev) May 26, 2022

KILIÇDAROĞLU’NUN 'KAÇIŞ PLANI' AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Toplu bir kaçış planı yürürlükte" demiş ve Erdoğan’ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını ifade etmişti. Yurt dışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulunmuştu: