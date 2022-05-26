İddiaların odağındaydı: Erdoğan, TURKEN Vakfı'na bağış yaparak sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı akşamı yaptığı açıklamada Ensar Vakfı ve TÜRGEV, ABD'deki "paravan bir vakfa" toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyasetin gündemine otururken iktidar cephesinden ve Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar geldi. Ardından Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladı. TÜRGEV de; söz konusu tazminatı TURKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transfer etmesiyle ilgili açıklamaları sonrası Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışlama kararı aldı. TÜRGEV de; söz konusu tazminatı TURKEN Vakfı’na bağış olarak göndereceklerini açıkladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamaları siyasetin gündemine otururken, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt veren TÜRGEV ve Ensar Vakfı, para transferini reddetmeyerek TURKEN vakfının şeffaf olduğunu ileri sürmüştü.
Ardından açıklama yapan TURKEN, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının hiçbirini yalanlamamıştı. TURKEN'in, kurucu vakıflarının Ensar Vakfı ve TÜRGEV olduğu hatırlatılan açıklamada, "Kurucu vakıfların Türkiye'den olması hem Türk hem Amerika yasalarına göre uygundur. Ortada paravan bir yapı değil, hukuk sistemine tabi, denetime açık ve şeffaf kurumlar vardır. Ayrıca hangi paravan yapı öğrencilere barınma imkanı sunar, öğrencilere seminerler, konferanslar, sosyal etkinlikler düzenler ve türlü zahmetlere katlanır. TURKEN'in tüm faaliyetleri tüm mecralarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor" ifadelerine yer verilmişti.
ERDOĞAN, TURKEN VAKFI'NA BAĞIŞ YAPARAK SAHİP ÇIKTI
TÜRGEV tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladığı belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV’e bağışlamıştır. Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur. Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TURKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur.— TÜRGEV (@turgev) May 26, 2022
Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TÜRKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı almıştır. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
KILIÇDAROĞLU’NUN 'KAÇIŞ PLANI' AÇIKLAMALARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Toplu bir kaçış planı yürürlükte" demiş ve Erdoğan’ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını ifade etmişti. Yurt dışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulunmuştu:
- Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar. Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler Katar'a gider diye bekliyorsunuz ya... Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler.
- Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayın. Şimdi; bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar… Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve Ensar.
Video Haberler
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
- Jeofizik mühendisi ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!
- 'TURKEN hakkında konuşmamız lazım'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım