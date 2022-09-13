Çanakkale'de 1 palamut 50 lira

13 Eylül 2022 Salı, 07:00

Çanakkale'de 1 Eylül itibari ile av yasağının sona ermesinin ardından balık tezgahlarındaki yerini aldı. Palamutun tanesi ise 50 liraya satılıyor.

Çanakkale'de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, “Av yasağı bitti. Dendiği gibi de oldu. Palamut çok bol deniyordu. Şu anda çok balıkçılık var, Karadeniz'de özellikle. Palamut en fazla 40 liraya düşer ama balığın bir tanesi bir kilo geliyor. Şimdi tane 50 lira" dedi.



