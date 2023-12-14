Çandır fasulyesi üreticiye can oldu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:04

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:06

Konyaaltı Belediyesi’nin bölgeye has Çandır fasulyesinin bilinirliğini artırmak ve yerel üreticiye destek olmak amacıyla bu yıl 6’ncısını düzenlediği ‘Çandır Fasulye Şenliği’ HayatPark’ta gerçekleştirildi.

Binlerce yurttaşın katıldığı şenlikte Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye yemeği ikram edildi.

TÜRKİYE’DE SADECE KONYAALTI’NDA

Türkiye’de sadece Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Yarbaşçandır Mahallesi’nde yaklaşık 300 yıldır üretilen Çandır fasulyesi son yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 5 bin metrekarelik alanda Çandır fasulyesi üreterek, üreticiye örnek olan ve yok olmaya yüz tutan fasulyenin üretimini yeniden canlandıran Konyaaltı Belediyesi, geleneksel hale getirdiği “Çandır Fasulyesi Şenliği” ile fasulyeyi vatandaşlarla buluşturdu.

“TOPRAKLARIMIZI KAYBEDİYORUZ”

Her sene Türkiye’de Trakya büyüklüğünde toprakta tarım yapılmadığını, artık toprakların ekilip biçilmediğine vurgu yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Üretim artık yüksek maliyetli olduğu için ürün küçük çiftçinin geçinmesine yetmiyor. Bunlarla ilgili mutlaka strateji geliştirilmesi lazım. Bunları yaparken de kendi öz malımızı korumamız lazım. İşte onlardan bir tanesi Çandır fasulyesi. Çandır fasulyesinin üretimi yılda 500 kiloya inmişti. Yani birkaç sene daha geçse artık tohumluk olarak bile bulunamayacaktı. Biz bunu üreticiye örnek olmak için belediye olarak 5 bin metre kare alanda ekmeye başladık. Ortalama yılda 1500 kiloluk bir verim elde ettik. 1500 kilo fasulyenin bir kısmını burada sizlerle beraber güzel bir gün geçirmek adına beraberce tüketiyoruz. Kalan kısmını da çiftçilerimize tohumluk olarak veriyoruz. Çiftçilerimiz de bizim tohumlarımızla yeniden fasulyeyi ekmeye başladılar. Şu anda bölgede üretim miktarımız çok arttı” dedi.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN”

Çandır fasulyesinin çiftçiler için artık daha fazla kar getiren bir ürün haline geldiğini kaydeden Başkan Esen, “Biz küçük bir belediyeyiz. Biz bunu yapabiliyoruz. Yapabilen herkesin buna su taşıması lazım. Biz de bu yoldayız demek için bu fasulyeyi yaşatıyoruz. Üreticinin desteklenmesi lazım. Bir takım ürünlerin kaybolmaması için bu çok önemli. Dilerim bu herkese örnek olur” diye konuştu. Konuşmaların ardından vatandaşlar alana kurulan stantlarda Yarbaşçandır köylüleri ile buluşarak, bölgeye has fasulyeyi yerel üreticilerden satın alma imkânı buldu.