Canlı yayında duyurdu: EYT'yi kaçıranlara yeni emeklilik yolu

Yayınlanma: 07.01.2023 - 10:04

Güncelleme: 07.01.2023 - 10:04

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, tv100'de Yüzler Kulübü'nde Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Ekonomi yönetimine eleştirilerini dile getiren Usta, emeklilikte yaşa takılananlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçim yaklaştı, sandığı gördü, işler iyiye gitmeyince EYT sorununu çözmek için adım atıldı" diyen Usta, EYT'yi bir ay, bir hafta ya da bir günle kaçıranlara ilişkin de yol gösterdi.

Erhan Usta'nın açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

Henüz kanun gelmedi, nasıl çözeceklerini tam biliyor değiliz. 2 milyon 250 bin kişi deniyor ama rakam fazla. Potansiyel EYT’liler de var. Staj mağdurları tamamen ayrı. Eylül 1999’da reform yapılmıştı. SGK kanunundan önce girip şu an itibariyle prim ödeme kanunun prim ödeme gün sayısını doldurup bekleyenler vardı. Şu an 2 milyon 250 bin kişi, hatta onun biraz daha üzerinde olacak. Bunların SSK’lıların, Bağ-Kur’lular büyük ölçüde emekli olacak. Eylül 1999 öncesi girişli olup 1-2 ay sonra prim ödeme gün sayısını dolduracak ama yaş nedeniyle bekleyecek 1,8 milyon kişi burada var. Buraya verip buraya vermemek olmaz. Dava konusu olur ve rahatlıkla kazanılır."