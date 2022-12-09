Canlı yayında EYT ile ilgili çarpıcı kulisi paylaştı
Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında, EYT çalışması ile ilgili son kulis bilgisini paylaştı. Yarkadaş, "Edindiğim bilgiye göre Sayın Vedat Bilgin'in yaş sınırı olmadan 5 bin iş gününü dolduran çalışanların gerekli şartları yerine getirip emekli olması yönündeydi" dedi.
TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk oldu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.
"Ne yazık ki EYT toplumun beklediği şekilde çözülmeyecek" diyen Yarkadaş şunları kaydetti:
"Mesele 9 Eylül 1999’dan önce işe girenlerin 5 bin iş gününü tamamladıklarında emekli olabilmeleriydi. Edindiğim bilgiye göre Sayın Vedat Bilgin'in yaş sınırı olmadan 5 bin iş gününü dolduran çalışanların gerekli şartları yerine getirip emekli olması yönündeydi. Fakat iş dünyası Bakan Bilgin’e giderek böyle bir uygulama hayata geçtiğinde 1,5 milyon kişinin aynı anda emekli olacağını, bunun hem bir eleman kaybına yol açacağını hem de işverenlerin ciddi anlamda tazminatla karşı karşıya kalacaklarını anlatıyorlar. Sayın Bilgin de sadece işverenleri dinliyor. EYT'lilerin bir konfederasyonu var ama onları dinlemiyor. Hem işverenler hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı ciddi bir lobi yaparak EYT'de önce erkeklerin 52, kadınların da 50 yaşında emekli olmasına ilişkin bir çalışmaya dönüşüyor bu."
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