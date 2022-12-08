Yaş koşulu söylentileri 4.5 milyon EYT’liyi rahatsız etti: ‘Bakan bizi görmüyor’

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Yaklaşık 4.5 milyon yurttaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu ay sonuna kadar Meclis’e sunulması bekleniyor.

Bakanlıktan taslağa dair henüz bir resmi açıklama gelmese de kamuoyunda prim şartını tamamlayanların 48-50 yaşa kadar bekleyeceği bir düzenleme iddiası konuşulmaya başlandı. EYT’liler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in işveren kesimi ile görüştüğü gibi kendileriyle de görüşmesini isteyerek “Amasız, koşulsuz çözüm bekliyoruz” dedi.

Yaş koşulu iddialarını değerlendiren EYT’liler Federasyonu Başkanı Gönül Boran, resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlattı. Boran, “Bakanımız bizi ciddiye alıp resmi bir açıklama yapmıyor. Kamuoyuna sürekli bu gibi söylemler sızdırılıyor. Bunların nabız yoklaması olduğunu biliyor ve amasız fakatsız düzenleme talebimizden vazgeçmiyoruz” dedi. Bakanlık ile defalarca görüşme talebinde bulunduklarını ancak cevap alamadıklarını söyleyen Boran, “İşveren ile görüşüp onların taleplerini kabul ediyor. Ancak gerçek mağdurlarla görüşmüyorlar. Bakanımız 1.5 milyon kişi emekli olacak diyor ama biz 4.5 milyon mağduruz” dedi.

YENİ İSTİHDAM DESTEKLENMELİ

İşveren tarafı ise EYT’de taleplerinin yerine getirilmesinden memnun. EYT ile emekli olacak işçilerin yerine gelecek istihdamın teşvik edilmesi gerektiğini belirten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez, şunları söyledi: “EYT bir hak ve bu hak sonuna kadar savunulmalı. SGK prim farkının giderilmesi ve kıdem tazminatı konusunda, bir finansman yaratılması söz konusu. Bunlar iş dünyamız açısından olumlu gelişmeler. Diğer yandan üretim ve ihracat kaybı yaşamamak, nitelikli insan kıymetimizi korumak ve kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için gereken düzenlemelerin de hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Madem ki 1.5 milyon kişiye EYT olanağı tanınacak. O halde gençlerin ve kadınların istihdam olanaklarını artıracak, kapsamlı teşvikler hızla devreye alınmalı.”