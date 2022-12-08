Kulisler hareketlendi... EYT düzenlemesinde yaş sınırı tartışması
Milyonlarca kişi EYT ile ilgili düzenlemeyi beklerken kulisler hareketlendi. Yaş sınırının 48-50’ye çekilmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.
Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada sona yaklaşılırken kulisler de haraketlendi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, 50-52 yaş sınırıyla EYT’lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Söz konusu rakamın ise 48-50’ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor.
Konuyla ilgili kesin karar kabinenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.
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