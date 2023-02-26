Cargill'in mısır işleme fabrikasına karşı bir yargı kararı daha

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 04:00

Bursa Orhangazi’de, tarım arazisi üzerine Amerikan Cargill tarafından kurulan mısır işleme tesisinin imar planları, Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından 8 Mart 2022’de iptal edildi. Kararda, “planlama bölgesinde doğal ve arkeolojik sitler ile diğer koruma statülerinin çakıştığı, söz konusu alanda nazım imar planı yapma yetkisinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ‘uygun’ görüşü doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğu yolundaki yargı kararına uyulmadan belediye tarafından yeniden plan yapıldığı” vurgulandı.

Bursa Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği, karar üzerine söz konusu imar planına dayanılarak verilen yapı ruhsatlarının da iptal edilmesi için dava açtı.

Dilekçede, “Cargill şirketine ait mısır şurubu fabrikasının kuruluşundan günümüze kadar olan sürecinin tümüyle hukuka aykırı olduğu, mahkeme kararlarının uygulanmadığı, küresel ısınma ve su kaynaklarının hızla kirlendiği günümüzde Cargill gibi stratejik yer altı sularının tüketen bir tesise izin verilmemesi gerektiği” vurgulandı.

ÖNCE PLAN SONRA RUHSAT

Bursa 3. İdare Mahkemesi, 25 Ocak’ta oy birliğiyle yapı ruhsatlarını iptal etti. Düzenleyici işlemin iptal edilmesi durumunda işlemin hiç var olmamış gibi bütün sonuçlarıyla ortadan kalktığı vurgulanan kararda, hukuka aykırılığı tespit edilen planın yürürlükten kalkmasıyla ruhsatın da hukuki dayanağının kalmayacağı kaydedildi.

Kararda, “Uygulama imar planının iptal edildiği görülmüştür. Dava konusu edilen yapı ruhsatları, mahkeme kararıyla iptaline karar verilen imar planı esas alınarak verildiğinden, iptal edilen plana göre verilen dava konusu yapı ruhsatlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.