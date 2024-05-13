Cari açık martta beklentiyi aştı... Bakan Şimşek: 'Döviz rezervlerinde iyileşme devam edecek'

Mart ayında cari işlemler hesabı beklentiyi aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta 8 aylık düşüşün programın başarısı olduğunu belirterek, "Döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:28
Cari açık martta beklentiyi aştı... Bakan Şimşek: 'Döviz rezervlerinde iyileşme devam edecek'
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Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolarla beklentiyi aşan miktarda açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı.

Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.

Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor.

Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor.

Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde.

Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.

Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."


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