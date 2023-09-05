Çarpıcı ekonomi kulisi: Emeklinin maaş zammı umudu başka bahara

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:41

Seçimlerin ardından Meclise getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli aylıklarında yüzde 25 oranında artış yapıldı. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönündeki talepler sürerken gözler Meclisin açılacağı 1 Ekim’e çevrildi.

Ekonomim’den Canan Sakarya’nın aktardığı habere göre, emekli maaşlarının düşük kaldığı, iyileştirme yapılacağı konusunda iktidar cephesinden açıklamalar gelmekle birlikte tüm hazırlıklar ocak ayı için yapılıyor, ekim ayında bir ara zam ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

“KAYNAK YOK”

AKP kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdiler.

2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AKP’nin ekonomi kurmayları “Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok” değerlendirmesini yaptılar.

ZAM VE İKRAMİYE İDDİASI

Daha önce emekli aylıklarına TBMM 1 Ekim'de açıldıktan sonra ara zam yapılmasının konuşulduğunu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceğini iddia edildi.